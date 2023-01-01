Александр Моор поздравил ветеранов и работников прокуратуры с профессиональным праздником

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Прокуратуру называют государевым оком, которое зорко следит за соблюдением прав и свобод, данных гражданам Конституцией Российской Федерации, твердо стоит на страже интересов людей. Такую ответственную задачу способны выполнить только специалисты, для которых принципиальность, чувство долга, непримиримость к любым нарушениям – главные человеческие и профессиональные качества.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя ветеранов и работников прокуратуры с профессиональным праздником.

По словам главы региона, правительство области и органы прокуратуры активно взаимодействуют в совершенствовании регионального законодательства и других правовых актов, объединяют усилия в решении других проблемных вопросов. В современных условиях на сотрудниках ведомства лежит еще большая ответственность за сохранение правопорядка, соблюдение закона. Своей работой они вносят весомый вклад в социально–экономическое развитие региона, в обеспечение безопасности и улучшение качества жизни земляков.

"Особую признательность выражаю уважаемым ветеранам. Многие из вас продолжают рядом с молодыми коллегами укреплять законность и правопорядок. За многолетнюю безупречную службу вы по праву отмечены высокими государственными и ведомственными наградами. Желаю всем работникам прокуратуры здоровья, счастья, успехов в служении народу и закону!" - сказал Александр Моор.