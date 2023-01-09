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В Тюмени изменилось расписание четырех пригородных поездов

Общество, 16:12 09 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Маршруты четырех пригородных поездов, ранее курсировавших до и от станции "озеро Андреевское", продлили до станции "Богандинская" с 1 января. Об этом сообщается на сайте Свердловской железной дороги.

Поезд № 6187 Богандинская – Тюмень – Ощепково отправляется в 20 часов 47 минут. Поезд № 6181 Богандинская – Тюмень – Талица отправляется в 8 часов 15, поезд № 6182 Ощепково – Богандинская - отправление в 4 часа 17 минут, отправление поезда № 7324 Ощепково – Богандинская - в 16 часов 54 минуты.

Продажа билетов начинается за 10 дней до даты отправления. Действуют все виды льгот, предусмотренные в пригородном железнодорожном сообщении. Оформить проездные документы можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания СПК, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

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# пригородные поезда , Свердловская железная дорога

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