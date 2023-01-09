Банк России выпустил современную версию советского золотого червонца 1923 года

| Фото: www.cbr.ru | Фото: www.cbr.ru

Банк России выпустил новую версию золотого червонца 1923 года. Номинал инвестиционной монеты составляет 10 рублей. На ее лицевой стороне расположено рельефное изображение герба Российской Федерации, номинал, 999 проба, товарный знак Монетного двора, масса драгоценного металла в чистоте 7,78 г, сообщает пресс-служба Банка России.

В центре оборотной стороны расположен крестьянин-сеятель за работой, на заднем плане: слева — лучи восходящего солнца, справа — дымящиеся заводские трубы, в центре — поле и плуг, вверху — надпись "Один Червонец", внизу — даты 1923 и 2023. Монета выпущена тиражом до 500 тыс. штук.

В сообщении уточняется, что советские золотые червонцы начали чеканить в 1923 году на Петроградском монетном дворе. Они по своим параметрам повторяли царские 10 рублей, а дизайн был разработан медальером Антоном Васютинским на основе эскиза для одной из дореволюционных сельскохозяйственных выставок.