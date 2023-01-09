В Тюменской области к 2030 году планируется реализовать 36 научно-технологических проектов

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

В Национальном рейтинге научно-технологического развития российских регионов Тюменская область на 13-м месте. Научными исследованиями занимаются более четырех тысяч жителей региона.

Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Александр Моор.

По его словам, рейтинг - это индикатор научной зрелости региона, на него в том числе ориентируются инвесторы, которые зависят от наукоемких технологий. Они понимают, какая территория подходит им больше всего для размещения производства.

Чтобы упрочить позиции и нарастить научный потенциал, принята программа научно-технологического развития Тюменской области. Она рассчитана на ближайшие семь лет.

До 2030 года планируется реализовать 36 научно-технологических проектов в различных сферах: нефтегазовой отрасли, нефтехимии, генетике, агробиоинжиниринге, биологической и геотехнической безопасности, здоровьесбережении. Несколько проектов посвящено освоению Арктики.

К 2030 году в вузах и научных организациях Тюменской области предстоит создать 12 новых лабораторий, как минимум три научно-технологических испытательных полигона и не менее шести технологических центров. Важное место в программе отводится будущему межвузовскому кампусу.