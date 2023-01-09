38 ДТП произошло в Тюменской области за первые восемь дней 2023 года
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
38 дорожно-транспортных происшествия произошло в Тюменской области за первые восемь дней 2023 года, погибли два человек, 70 получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
В 2022 году за этот же период ДТП было 41, погибли три человека, 64 ранены.
Сотрудники Госавтоинспекции отстранили от участия в дорожном движении 101 водителя, это мужчины и женщины, водители легковых автомобилей и большегрузов, водитель мотовездехода, водители снегоходов.