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38 ДТП произошло в Тюменской области за первые восемь дней 2023 года

Происшествия, 18:48 09 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

38 дорожно-транспортных происшествия произошло в Тюменской области за первые восемь дней 2023 года, погибли два человек, 70 получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В 2022 году за этот же период ДТП было 41, погибли три человека, 64 ранены.

Сотрудники Госавтоинспекции отстранили от участия в дорожном движении 101 водителя, это мужчины и женщины, водители легковых автомобилей и большегрузов, водитель мотовездехода, водители снегоходов.

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# ГИБДД Тюменской области

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