38 ДТП произошло в Тюменской области за первые восемь дней 2023 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

38 дорожно-транспортных происшествия произошло в Тюменской области за первые восемь дней 2023 года, погибли два человек, 70 получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В 2022 году за этот же период ДТП было 41, погибли три человека, 64 ранены.

Сотрудники Госавтоинспекции отстранили от участия в дорожном движении 101 водителя, это мужчины и женщины, водители легковых автомобилей и большегрузов, водитель мотовездехода, водители снегоходов.