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Образовательные учреждения в Тюменской области в дни актировок работают по утвержденному режиму

Общество, 18:59 09 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В соответствии с утвержденным режимом работают образовательные учреждения в Тюменской области в дни актировок, сообщает информационный центр регионального правительства.

Для обучающихся, пришедших в школу, все занятия (учебные, дополнительные, элективные, работа групп продленного дня) проводятся в полном объеме в соответствии с расписанием.

Решение о возможности непосещения общеобразовательного учреждения в актированный день принимают только родители (законные представители).

Для учащихся, не пришедших в школу в актированный день, образовательный процесс может быть организован с помощью онлайн-уроков и дистанционных консультирований, размещение материалов и заданий в журнале ("Электронная школа Тюменской области").

Обучающиеся предоставляют выполненные в актированные дни задания в соответствии с требованиями педагогов.

По возникающим вопросам организации учебного процесса необходимо обращаться к классному руководителю или в администрацию школы.

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# актировки , образование

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