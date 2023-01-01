Житель Абатского района получил условный срок за хранение конопли

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителю Абатского района было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 228 УК РФ в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств, совершенных в крупном размере. Общая масса обнаруженной у него конопли составила 1515 граммов.

По информации объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, известно, что 13 октября 2022 года мужчина, находясь на ул. Береговая д. Горки Абатского района, собрал фрагменты конопли в полимерные пакеты для последующего их смешивания с курительным табаком. Мешок поместил на багажник своего велосипеда и поехал домой. По пути его задержали сотрудники полиции.

В судебном заседании подсудимый вину признал. От дачи показаний отказался. По месту жительства характеризуется удовлетворительно, ранее не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, выслушав свидетелей, эксперта, назначил жителю Абатского района наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно.