Юных музыкантов приглашают стать участниками конкурса имени Сергея Рахманинова

Дмитрий Сиялов, ТКТО Дмитрий Сиялов, ТКТО

Прием заявок на конкурс для юных пианистов имени Сергея Рахманинова стартовал 10 января. Он приурочен к 150-летию со дня рождения композитора, сообщает министерство культуры РФ.

Заявки принимают до 15 февраля. К участию приглашают музыкантов от 10 до 18 лет. Они продемонстрируют свой талант в заочном отборочном, а также в двух очных турах.

Конкурс пройдет в Великом Новгороде с 21 по 26 марта 2023 года. Худруком и председателем жюри станет пианист Денис Мацуев.

Узнать о конкурсе подробнее и подать заявку можно здесь.