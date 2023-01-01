  • 12 января 202312.01.2023четверг
  • USD69,0202
    EUR74,1361
  • В Тюмени -12..-14 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Юных музыкантов приглашают стать участниками конкурса имени Сергея Рахманинова

Общество, 08:10 12 января 2023

Дмитрий Сиялов, ТКТО

Прием заявок на конкурс для юных пианистов имени Сергея Рахманинова стартовал 10 января. Он приурочен к 150-летию со дня рождения композитора, сообщает министерство культуры РФ.

Заявки принимают до 15 февраля. К участию приглашают музыкантов от 10 до 18 лет. Они продемонстрируют свой талант в заочном отборочном, а также в двух очных турах.

Конкурс пройдет в Великом Новгороде с 21 по 26 марта 2023 года. Худруком и председателем жюри станет пианист Денис Мацуев.

Узнать о конкурсе подробнее и подать заявку можно здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурс , национальный проект Культура , пианист

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:19 12.01.2023Тюменец создал видеоролик о новогодней атмосфере города
09:35 12.01.2023Тюменок приглашают на первую офлайн-встречу "О ребенке и о себе"
09:13 12.01.2023На спецпрограмму выставки "Палитра Ишима" приглашают владельцев Пушкинской карты
08:51 12.01.2023Большим шоу выпускников отметит 15-летие кафедра музыкального искусства эстрады ТГИК