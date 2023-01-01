Строители из Тюменской области ремонтируют сразу три больницы в Краснодоне

| Фото: Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

Строители из Тюменской области ремонтируют сразу три больницы в Краснодоне, сообщает Минстрой РФ.

В городской многопрофильной, центральной и детской больнице заменили кровлю, инженерные коммуникации, обновили пищеблоки. Сейчас ведутся наружные и внутренние работы.

Из Тюменской области привезут и все необходимое медицинское оборудование. Здания отапливают блочно-модульные котельные.

| Фото: Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

Также преображается дворец спорта. Специалисты восстанавливают чашу бассейна. Собственная водопроводная скважина обеспечит нужный объем воды.

Городская гостиница засияет по-новому. В здании также отремонтировали кровлю, установили современные инженерные сети. Строители заменили все окна и двери.