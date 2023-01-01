В Исетском районе лайка сорвалась с цепи и покусала подростка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14-летнего школьника покусала лайка, которая сорвалась с цепи. Потерпевший заявил иск на компенсацию морального ущерба.

По информации объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, собака накинулась на подростка, когда он возвращался из школы домой.

"Она повалила мальчика на землю, кусала за лицо и руки. Выяснилось, что собака сорвалась с цепи, выбежала из двора и напала на ребенка. В результате нападения собаки мальчику причинены телесные повреждения: рана лица, предплечий, ссадины правой кисти, которые причинили легкий вред его здоровью. Кроме того, помимо боли, ребенок испытал страх и эмоциональное потрясение", - рассказали в суде.

Иск был заявлен на сумму 20 тыс. рублей. Ответчик - хозяин собаки, не отрицал своей вины. Иск признал в полном объеме.

По результатам рассмотрения дела судом утверждено мировое соглашение, по которому ответчик обязался выплатить указанную сумму с рассрочкой на пять месяцев.