Почти 650 тюменских школьников освоили аграрные профессии в 2022 году

| Фото: ГАПОУ ТО "Агротехнологический колледж" во ВКонтакте | Фото: ГАПОУ ТО "Агротехнологический колледж" во ВКонтакте

Почти 650 тюменских школьников получили удостоверения об освоении первой рабочей профессии аграрного профиля в 2022 году. Ребят обучали в Центре непрерывного аграрного образования по сетевым проектам "Агропоколение" и "Мы выбираем АПК", сообщает региональный департамент АПК.

Самыми востребованными направлениями среди юных тюменцев были "Мастер наладчик по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка", "Агроконтроль" и "Сити-фермер".

Сейчас обучение по программам агрокласса и элективных курсов продолжают 579 школьников Тюменской области.

Отметим, что, анализ данных за последние три учебных года показал рост числа агроклассников, продолживших обучение в учреждениях среднего профессионального образования: в 2019-2020 учебном году — 17%, в 2020-2021 и в 2021-2022 учебных годах по 26%.