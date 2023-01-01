В Тюменской области более 400 тысяч человек посетили культурные события в новогодние каникулы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 400 тыс. человек посетили праздничные мероприятия на территории Тюменской области в новогодние каникулы. В музеях области, которые входят в состав ТМПО, побывали 55 тыс. тюменцев и гостей области.

Об этом директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер написала на своей странице во ВКонтакте.

Всего с 31 декабря по 8 января 2023 года в регионе прошло более 1 тыс. культурных мероприятий. Более 300 юных читателей в праздники поучаствовали в квестах и познавательных беседах в библиотеке им. Лагунова.

"Были раскуплены все билеты на главные театральные премьеры сезона. Впервые в необычном формате состоялся новогодний концерт Тюменского филармонического оркестра под управлением Юрия Медяника, который жители и гости региона восприняли на ура", - говорит Майер.

Для жителей области были открыты ёлки и ледовые городки, прошли концерты, игровые программы, конкурсы на лучшее новогоднее оформление.

"В ЦКиД "Родонит" Тюменского района провели рождественский концерт, средства от продажи билетов были перечислены на благотворительный счет "Забота и милосердие" ТРО ВОО ветеранов войны и труда ВС и ПО", - рассказала директор департамента культуры Тюменской области.