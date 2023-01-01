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Более 33 тысяч жителей Тюменской области приобщились к спорту в новогодние выходные

Спорт, 13:18 11 января 2023

МАУ ДО ДЮСШ с. Омутинское | Фото: МАУ ДО ДЮСШ с. Омутинское

Более 33 тыс. жителей Тюменской области стали участниками спортивных мероприятий в новогодние праздники 2023 года. С 1 по 8 января они посетили 690 событий, включающих в себя состязания по лыжным гонкам, турниры по хоккею, матчи по волейболу и баскетболу, настольному теннису, бильярду и другим видам спорта.

Самыми посещаемыми событиями стали те, в которых можно было принять участие всей семьей, отметили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В длинные праздничные выходные спортивные мероприятия объединили 20 муниципальных районов и шесть городских округов Тюменской области.

Так, 25 спортивных состязаний для взрослых и детей провели в Омутинском районе. Самым масштабным событием стала "Рождественская лыжная гонка", к которое, несмотря на морозы, присоединились более 60 лыжников.

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# новогодние каникулы , спортивные мероприятия

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