Более 33 тысяч жителей Тюменской области приобщились к спорту в новогодние выходные

| Фото: МАУ ДО ДЮСШ с. Омутинское | Фото: МАУ ДО ДЮСШ с. Омутинское

Более 33 тыс. жителей Тюменской области стали участниками спортивных мероприятий в новогодние праздники 2023 года. С 1 по 8 января они посетили 690 событий, включающих в себя состязания по лыжным гонкам, турниры по хоккею, матчи по волейболу и баскетболу, настольному теннису, бильярду и другим видам спорта.

Самыми посещаемыми событиями стали те, в которых можно было принять участие всей семьей, отметили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В длинные праздничные выходные спортивные мероприятия объединили 20 муниципальных районов и шесть городских округов Тюменской области.

Так, 25 спортивных состязаний для взрослых и детей провели в Омутинском районе. Самым масштабным событием стала "Рождественская лыжная гонка", к которое, несмотря на морозы, присоединились более 60 лыжников.