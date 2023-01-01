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Росздравнадзор предупредил о возможных задержках поставок лекарств в аптеки

Общество, 13:07 11 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Из-за повышенного спроса на некоторые лекарства возможны задержки поставок необходимого количества препаратов в аптеки, сообщает Росздравнадзор.

"При этом дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации", - уточняет ведомство.

Специалисты предупреждают, что приобретенные через перекупщиков лекарственные препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными. Временная дефектура (убывание, недостаток) тех или иных препаратов в аптеках используется мошенниками для личной наживы: некоторые недобросовестные организации предлагают гражданам за доставку необходимого лекарственного средства (в том числе дорогостоящего, по необоснованно заниженной или завышенной цене) внести предоплату в размере от 50 до 100% от его стоимости.

"Никакие гарантийные обязательства при этом покупателю не предоставляются, – подчеркнуто в сообщении Росздравнадзора. - Граждане рискуют - в лучшем случае - финансовыми средствами, а в худшем – своим здоровьем".

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# лекарства , Росздравнадзор

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