Аллею почетных и заслуженных граждан Тобольска и Тобольского района создадут у городской думы

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Аллею почетных и заслуженных граждан Тобольска и Тобольского района создадут возле здания городской думы и администрации района на ул. Семена Ремезова. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев.

С местом размещения определились на заседании рабочей группы, которое прошло 11 января. Раньше у здания городской думы размещалась городская доска почета. Члены рабочей группы поддержали и идею провести публичный конкурс на архитектурную концепцию.

"Молодежи часто ставят в укор, что они хотят быть похожими на людей, которые в наших глазах являются очень сомнительными авторитетами. Не буду конкретизировать, какая это категория известных личностей, скажу лишь, что к реальному труду и таланту они никакого отношения не имеют. Но, как говорится, критикуешь — предлагай. И у нас с Леонидом Валерьевичем Митрюшкиным, главой района, возникло предложение о создании аллеи почетных и заслуженных граждан Тобольска и Тобольского района", — написал Максим Афанасьев.

По его мнению, это поможет сформировать правильное понимание того, кто действительно заслуживает уважение общества, на кого равняться и брать пример.