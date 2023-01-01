  • 11 января 202311.01.2023среда
  • USD69,6094
    EUR74,5438
  • В Тюмени -12..-14 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменских школьников научили управлять квадрокоптером

Общество, 19:22 11 января 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Юные тюменцы запустили квадрокоптер, узнали основы робототехники и механики, примерили очки виртуальной реальности на занятиях проекта "Юнармейский киберполигон. Профи", которые прошли на базе центра "Аванпост" и школы #72, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Педагог дополнительного образования центра "Аванпост" Станислав Калашников отмечает, что в таком возрасте детям интересно проводить время за компьютером, с телефоном, поэтому решили сделать их увлечение гаджетами более полезным и дать те знания, которые смогут помочь в будущем – как в военной службе, так и в гражданской сфере.

﻿

Проект "Юнармейский киберполигон. Профи" — это военно-профессиональная образовательная площадка. Занятия уже провели в Тюмени, Тобольске, Ишиме, а также в Омутинском, Тобольском, Ишимском районах и других. В следующий раз авторы проекта планируют посетить Юргинский район.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дети , обучение , центр Аванпост

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:39 11.01.2023Экскурсии по выставке "Шедевры художественной коллекции" пользуются популярностью у тюменцев
19:22 11.01.2023Тюменских школьников научили управлять квадрокоптером
18:46 11.01.2023Около 50 километров дорог отремонтируют в Тюменском районе в 2023 году
18:21 11.01.2023Более 140 спортсменов заявились на первые лыжные гонки в "Жемчужине Сибири"