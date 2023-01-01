Тюменских школьников научили управлять квадрокоптером

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Юные тюменцы запустили квадрокоптер, узнали основы робототехники и механики, примерили очки виртуальной реальности на занятиях проекта "Юнармейский киберполигон. Профи", которые прошли на базе центра "Аванпост" и школы #72, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Педагог дополнительного образования центра "Аванпост" Станислав Калашников отмечает, что в таком возрасте детям интересно проводить время за компьютером, с телефоном, поэтому решили сделать их увлечение гаджетами более полезным и дать те знания, которые смогут помочь в будущем – как в военной службе, так и в гражданской сфере.

Проект "Юнармейский киберполигон. Профи" — это военно-профессиональная образовательная площадка. Занятия уже провели в Тюмени, Тобольске, Ишиме, а также в Омутинском, Тобольском, Ишимском районах и других. В следующий раз авторы проекта планируют посетить Юргинский район.