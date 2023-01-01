Экскурсии по выставке "Шедевры художественной коллекции" пользуются популярностью у тюменцев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экскурсии по выставке "Шедевры художественной коллекции" в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова пользуются популярностью у тюменцев. Очередная встреча состоялась вечером 11 января.

"Мы как экскурсоводы каждый раз применяем новые подходы к аудитории. Всегда смотрим, кто перед нами. Если больше детей, то соответственно, даем упрощенную информацию. Молодежной аудитории – интересные для них вещи. Как правило, рассказываем одну и ту же информацию о картинах, но с дифференцированным подходом", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменской линии" методист по музейно- образовательной деятельности Музейного комплекса им. И.Я. Словцова Ирина Савич.

По ее словам, в новогодние праздники выставка "Шедевры художественной коллекции" переживала очередной успех. В это время проводились не только экскурсии по ней, но и различные мероприятия праздничной тематики, например, квизы. Они пользовались популярностью у тюменцев.

Организация таких событий – один из способов познакомить разные категории населения с большим искусством. "Кто-то знакомиться с произведениями самостоятельно. Для кого-то интересны современные форматы, в том числе игровые. Прежде всего, это дети, молодежь. То, что мы используем это на наших выставках, – большой плюс", – сказала она.

Музейный комплекс гордится выставкой "Шедевры художественной коллекции". Это одно из лучших собраний русского искусства в Уральском федеральном округе. Здесь представлены классические произведения живописи, скульптуры русского, западно-европейского искусства. Посетители могут увидеть полотна художников с известными всем именами: Владимир Боровиковский, Иван Айвазовский, Карл Брюллов, Иван Шишкин, Борис Кустодиев, Илья Репин и другие.

Ирина Савич призналась, что несмотря на то, что видит эту выставку каждый день, проводит по ней экскурсии, зачастую открывает для себя новые, иногда неожиданные вещи.

Узнать об истории формирования выставки "Шедевры художественной коллекции", художниках и картинах тюменцы смогут на следующих экскурсиях, которые пройдут 25 января, 8 и 22 февраля, 15 и 29 марта. Начало – в 18 часов.

Методист по музейно-образовательной деятельности Музейного комплекса им. И.Я. Словцова замечает, что музей стали чаще посещать детские и молодежные группы. Учреждение культуры становится местом притяжения молодежи. По словам Ирины Савич, это стильное место, где интересно не только посмотреть произведения искусства, но и сделать фотографии, поделиться со знакомыми тем, что совершил визит в такое место.

В 2023 году в музейном комплексе реализуют много новых выставочных проектов. "Будут и привлеченные проекты. Мы сотрудничает с различными организациями, музеями. Думаю, будет, что посмотреть в течение года. Готовим много мероприятий. Постоянно идет разработка экскурсий. Продолжаем создавать тематические события по выставке "Шедевры художественной коллекции". Они позволят тюменцам по-новому взглянуть на работы, которые они неоднократно видели. Эти мероприятия доступны по "Пушкинской карте", – добавила Ирина Савич.

Инна Пахомова