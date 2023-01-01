В Нижней Тавде завершается строительство многоквартирного дома для детей-сирот
| Фото: из Telegram-канала Валерия Борисова
Строительство 27-ми квартирного дома на ул. Весенней в с. Нижняя Тавда идет к завершению.
Об этом в своем Telegram-канале написал глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов 11 января.
"Лично встречался с директором ООО "Строитель" Дмитрием Борисовым обсудить нюансы по новостройке. Квартиры для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей будут очень теплыми", – написал он.
| Фото: из Telegram-канала Валерия Борисова
Валерий Борисов отметил, что застройщик работает исправно. Ведутся работы внутри дома.