В Нижней Тавде завершается строительство многоквартирного дома для детей-сирот

| Фото: из Telegram-канала Валерия Борисова | Фото: из Telegram-канала Валерия Борисова

Строительство 27-ми квартирного дома на ул. Весенней в с. Нижняя Тавда идет к завершению.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов 11 января.

"Лично встречался с директором ООО "Строитель" Дмитрием Борисовым обсудить нюансы по новостройке. Квартиры для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей будут очень теплыми", – написал он.

| Фото: из Telegram-канала Валерия Борисова | Фото: из Telegram-канала Валерия Борисова

Валерий Борисов отметил, что застройщик работает исправно. Ведутся работы внутри дома.