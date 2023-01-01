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В Нижней Тавде завершается строительство многоквартирного дома для детей-сирот

Общество, 21:23 11 января 2023

из Telegram-канала Валерия Борисова | Фото: из Telegram-канала Валерия Борисова

Строительство 27-ми квартирного дома на ул. Весенней в с. Нижняя Тавда идет к завершению.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов 11 января.

"Лично встречался с директором ООО "Строитель" Дмитрием Борисовым обсудить нюансы по новостройке. Квартиры для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей будут очень теплыми", – написал он.

из Telegram-канала Валерия Борисова | Фото: из Telegram-канала Валерия Борисова

Валерий Борисов отметил, что застройщик работает исправно. Ведутся работы внутри дома.

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# Нижняя Тавда , строительство

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