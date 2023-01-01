В Тюменской области действуют 102 особо охраняемые природные территории

| Фото: из Telegram-канала Госохотдепартамента Тюменской области | Фото: из Telegram-канала Госохотдепартамента Тюменской области

102 особо охраняемые природные территории – 38 заказников, 67 памятников природы и один полигон экологического мониторинга – действуют на территории Тюменской области.

11 января отмечается День заповедников и национальных парков России. Эти природные территории относятся к особо охраняемым и полностью или частично изъяты из хозяйственного использования, так как имеют огромное природоохранное, научное и культурное значение.

Пост по случаю праздника опубликован в Telegram-канале Госохотдепартаменте Тюменской области.

"Поздравляю сотрудников заповедников, заказников, национальных парков, дендрариев и ботанических садов. Вы делаете великое дело: изучаете, охраняете и помогаете нашей природе оставаться здоровой, богатой и уникальной. Спасибо вам за ежедневный кропотливый научный и инспекторский труд", – написал в своем Telegram-канале Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.