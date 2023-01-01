МФК "Тюмень" сыграет два матча с "Синарой"

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МФК "Тюмень" сыграет два матча с "Синарой" на обновленной арене ДИВС в Екатеринбурге 13 и 14 января. Игры пройдут в рамках очередного тура чемпионата России Pari-Суперлиги по мини-футболу, сообщает пресс-служба спортклуба.

Тюменцы провели предыгровую тренировку в Тюмени и на автобусе отправились в Екатеринбург, вслед за ними поддержать команду поедут и болельщики, которых на субботнем матче соберется больше сотни.

"Мы отдаем отчет, с кем нам предстоит встречаться. "Синара" в представлении не нуждается – это один из лучших клубов в Европе, который всегда претендует на золотые медали внутреннего чемпионата. Уверен, что наше дерби ни оставит никого равнодушным", - сказал тренер МФК "Тюмень" Сергей Чухрий.

Матчи "Синара" - "Тюмень" покажут в прямом эфире на телеканале "Матч", начало встреч в 19 и в 16 часов.