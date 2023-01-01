  • 12 января 202312.01.2023четверг
  • USD69,0202
    EUR74,1361
  • В Тюмени -11..-13 С 7 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

МФК "Тюмень" сыграет два матча с "Синарой"

Спорт, 18:25 12 января 2023

www.mfktyumen.ru/main/

МФК "Тюмень" сыграет два матча с "Синарой" на обновленной арене ДИВС в Екатеринбурге 13 и 14 января. Игры пройдут в рамках очередного тура чемпионата России Pari-Суперлиги по мини-футболу, сообщает пресс-служба спортклуба.

Тюменцы провели предыгровую тренировку в Тюмени и на автобусе отправились в Екатеринбург, вслед за ними поддержать команду поедут и болельщики, которых на субботнем матче соберется больше сотни.

"Мы отдаем отчет, с кем нам предстоит встречаться. "Синара" в представлении не нуждается – это один из лучших клубов в Европе, который всегда претендует на золотые медали внутреннего чемпионата. Уверен, что наше дерби ни оставит никого равнодушным", - сказал тренер МФК "Тюмень" Сергей Чухрий.

Матчи "Синара" - "Тюмень" покажут в прямом эфире на телеканале "Матч", начало встреч в 19 и в 16 часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# МФК Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:25 12.01.2023МФК "Тюмень" сыграет два матча с "Синарой"
16:35 12.01.2023В Тюмени пройдет второй этап чемпионата по автомобильному спорту
15:17 12.01.2023Тюменец Александр Поварницын победил в спринте на пятом этапе PARI Кубка России по биатлону
13:27 12.01.202313 биатлонистов Тюменской области участвуют в пятом этапе PARI Кубка России