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В Тюмени презентуют проект "Оттудова – досюдова"

Общество, 15:20 15 января 2023

Содружество библиотек Тюменской области | Фото: Содружество библиотек Тюменской области

Презентация образовательно-краеведческого проекта "Оттудова – досюдова" начнется в читальном зале третьего этажа Тюменской областной научной библиотеки 27 января, в 12 часов. Этот проект рассчитан на детей и подростков от 7 до 16 лет и включает в себя разработку уникальной игры Memory72, сообщает Содружество библиотек Тюменской области.

Гости смогут не только посмотреть, как выглядит игра Memory72, но и попробовать победить в ней соперника за игральным столом. Карточки краеведческой игры скрывают под рубашкой символы локальной идентичности Тюменской области: достопримечательности, исторические памятники, архитектурные здания, литературных героев, выдающихся персон региона, геральдические атрибуты и бренды области.

В игре предусмотрено два уровня сложности: "Новичок" и "Продвинутый". Персонажи и достопримечательности были нарисованы дизайнером в доступной и легкой для восприятия детьми технике. Все иллюстрации контрастные, чтобы помочь сфокусировать взгляд и сосредоточиться на представленных изображениях.

Онлайн-трансляция презентации по ссылке.

Проект "Оттудова – досюдова" АНО "Содружество библиотек Тюменской области" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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# Тюменская областная научная библиотека

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