Жилой дом и баня сгорели под Тюменью

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Около 90 квадратных метров составила предварительная площадь пожара, который произошел в СНТ "Яровское" под Тюменью 12 января. Погибших и пострадавших нет.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Наталья Семина.

В 8 часов 47 минут поступило сообщение о том, что в СНТ "Яровское" на Тобольском тракте загорелась баня. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение бани. Огонь частично перекинулся на стоящий рядом жилой дом", — сказала Наталья Семина.

В 9 часов 39 минут пожар ликвидировали. В борьбе с огнем задействовали 17 пожарных, использовали пять единиц техники. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Инна Пахомова