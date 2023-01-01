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Жилой дом и баня сгорели под Тюменью

Происшествия, 13:49 12 января 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Около 90 квадратных метров составила предварительная площадь пожара, который произошел в СНТ "Яровское" под Тюменью 12 января. Погибших и пострадавших нет.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Наталья Семина.

В 8 часов 47 минут поступило сообщение о том, что в СНТ "Яровское" на Тобольском тракте загорелась баня. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение бани. Огонь частично перекинулся на стоящий рядом жилой дом", — сказала Наталья Семина.

В 9 часов 39 минут пожар ликвидировали. В борьбе с огнем задействовали 17 пожарных, использовали пять единиц техники. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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