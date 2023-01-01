Творчество Константина Лагунова найдет отражение в новом тюменском парке

| Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

Творчество почетного гражданина Тюмени Константина Лагунова найдет отражение в новом парке в Восточном округе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Руслан Кухарук 12 января.

Проектируемый участок располагается в границах улиц Вишневой, Зоологической, Задорожной и Широтной. Рядом находятся детский сад № 185 и благоустроенный сквер Никольский.

По словам Руслана Кухарука, идею назвать озелененную территорию в Восточном округе именем писателя Константина Лагунова поддержали сами тюменцы. Осенью проходило анкетирование среди жителей района. Они высказали пожелания по созданию общественного пространства для спокойного отдыха, пеших прогулок и игр с детьми. Именно эти предложения и рассматривают разработчики концепции преображения территории.

"Я провел совещание, на котором мы рассмотрели различные идеи, как привести территорию в порядок, сделав ее привлекательной для тюменцев разных возрастов. Наш подход к сохранению и преумножению зеленых насаждений неизменен. Мы проанализировали территорию будущего парка и решили, что на некоторых участках нужно дополнительно высадить деревья. Также необходимо привести в порядок тропиночную сеть, а на полянках сделать детские игровые и спортивные площадки", — написал Руслан Кухарук.

В прогулочных зонах планируют установить малые архитектурные формы с изображениями известных героев произведений Константина Лагунова, таких как "Ромка, Фомка и Артос", "Городок на бугре" и других. Пока это только идеи будущего благоустройства, то, каким будет окончательный проект, решать жителям, подчеркнул глава города.

"Традиционно пройдут голосования по отбору территорий для благоустройства на 2024 год. И если эта территория будет выбрана тюменцами, то значит, и идеи благоустройства парка мы обсудим все вместе", — заключил Руслан Кухарук.