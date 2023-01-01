К выбору мер противодействия политэмигрантам, по мнению эксперта, необходимо подходить с холодной головой

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К выбору мер противодействия политэмигрантам необходимо подходить с холодной головой и серьезным анализом действий покинувших страну. В этом уверен член регионального штаба Народного фронта (ОНФ), эксперт Общественной палаты Краснодарского края Никита Костоправкин.

Многие, по его мнению, уехали, поддавшись информационному шуму в сети и панике, при этом без каких - либо плохих намерений. Но есть и те, кто выражает явную неприязнь к России и активно порицает не только действия государства, но и жителей, которые согласны с позицией страны.

"Можно разработать меры в адрес тех, кто принял решение покинуть страну и активно дискредитирует родину, также способствует созданию фейков, паники или иных действий, наносящих непосредственно вред России, - заявил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". – Надо грамотно взвешивать те или иные санкции. Во всяком случае, есть и те, кто просто запутался, им необходимо время".

Дискуссию о мерах, которые необходимо применить к уехавшим из страны после начала спецоперации и развернувшим на Западе активную антироссийскую деятельность активно развернулась после заявления актера Артура Смольянинова. Первый заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал о том, что принимать меры к ним следует по закону. "Но если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие", - написал он.