Тюменская региональная программа НТР-2030, по оценке эксперта, интересна и имеет хороший потенциал к реализации

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Тюменская региональная программа НТР-2030 интересна и имеет хороший как финансовый задел, так и потенциал к реализации. Такую точку зрения высказал член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе, комментируя семилетнюю программу научно-технологического развития Тюменской области.

Расширение коммуникаций в научной молодежной среде, доступ молодых специалистов к исследованиям, по его мнению, очень важный шаг. "Независимость нашего государство в научной сфере - это, в первую очередь, прорывные собственные технологии и изобретения, - заявил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Специальные программы для молодых ученых и специалистов дадут мощный стимул для развития. В целом программа НТР-2030 интересна, а цель, поставленная Александром Моором реалистична при высокой поддержке".

Сегодня в тюменском регионе, по данным заместителя губернатора Тюменской области Алексея Райдера, доля молодых исследователей в возрасте до 39 лет составляет почти 60%. Это значительно выше, чем в среднем по стране. В ходе реализации программы нам предстоит разработать и внедрить механизм региональной грантовой поддержки молодых исследователей.

"Региональная программа НТР-2030 нацелена на дальнейшее развитие действующей в Тюменской области системы выявления и поддержки талантливой молодежи, - пояснил Райдер. - Важную роль в этой работе играет открывшийся в Тюмени в 2022 году центр "Новое поколение". Он создан по модели федерального образовательного центра "Сириус". Долю детей и молодежи, вовлеченных в систему отбора и выявления способностей и талантов, к 2030 году планируется увеличить до 10 процентов".

Хорошо показывают себя в науке тюменские студенты. Шесть проектов Тюменского индустриального университета, два проекта Тюменского государственного университета и один - Государственного аграрного университета Северного Зауралья стали в 2022 году победителями федерального конкурса "Студенческий стартап".

Акселерация и коммерциализация стартапов, вовлечение студентов в разработку и внедрение нового оборудования и технологий – одна из важнейших задач в рамках региональной программы научно-технологического развития. К 2030 году мы планируем получать не менее 70 студенческих стартапов в год.