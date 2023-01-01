Новогодние каникулы в Тюменской области провели более 200 тысяч туристов

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Более 200 тыс. туристов из 30 регионов страны посетили Тюменскую область на новогодних каникулах. Рост турпотока составил около 10 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и 30 % - к допандемийному 2019 г., сообщает региональный департамент потребительского рынка и туризма.

По словам директора Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрия Пухова, увеличению турпотока в регион способствуют проекты, соглашения, которые позволяют региону быть еще более узнаваемым.

"В преддверии новогодних праздников в рамках нашего большого партнерства между правительством Тюменской области и Москвой по взаимному продвижению туристического потенциала мы в течение трех дней рассказывали посетителям “Зарядья” об отдыхе в нашем регионе. За это время туристско-информационный центр парка посетили около семи тысяч человек. В свою очередь тюменцы с 27 декабря по 7 января смогли познакомиться с лучшими туристическими направлениями и объектами столицы в мобильном центре на Цветном бульваре, посмотреть интерактивные программы с купчихами, казаками, выиграть призы и поучаствовать в съемках программы “Повара на колесах”. За время работы ТИЦ посетили около двух тысяч человек", – рассказал он.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Более 70 тысяч гостей и жителей области зарядились энергией на термальных источниках: "ЛетоЛето", "Верхний Бор", "Аван" и "Советский". В музеях побывали 99,5 тыс., в том числе 57,6 тыс. – на экскурсиях и выставках Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Более 3 тыс. гостей посетили "Ялуторовский острог".

Традиционно популярностью пользовались готовые турпродукты региона: туры "Рождество по-сибирски" и "Сибирские термы", а также железнодорожный круиз "В Сибирь".

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Как рассказала директор туроператорского агентства "Центр бронирования" Виктория Голина, в Тюменскую область стало приезжать больше индивидуальных отдыхающих, а не в составе туристических групп. При этом гости все чаще предпочитают не самостоятельные прогулки по городу, а отдых с экскурсионным обслуживанием.

"Увеличились и сроки пребывания туристов в регионе. Если раньше приезжали четко на 3-4 дня, то сейчас остаются в Тюменской области до недели. Вырос интерес к Ялуторовску и Тобольску. В исторической столице Сибири в первую очередь выбирают кремль и музеи. Семейные ездят в интерактивный парк "Тобол", туристы постарше предпочитают Музей семьи Императора Николая II. В Ялуторовске спросом пользуется тур "Сибирский карнавал"", - сказала Виктория Голина.

Туристы интересовались сибирской гастрономией: колоритными ресторанами и кафе, побывали на рынках и в магазинах, покупали деликатесы.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Большой интерес у гостей города вызвала пешеходная ул. Дзержинского. В январские каникулы здесь проводились театрализованные променады с экскурсоводами - тюменскими купчихами, работала новогодняя ярмарка.