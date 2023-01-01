Новогодние каникулы в Тюменской области провели более 200 тысяч туристов
Более 200 тыс. туристов из 30 регионов страны посетили Тюменскую область на новогодних каникулах. Рост турпотока составил около 10 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и 30 % - к допандемийному 2019 г., сообщает региональный департамент потребительского рынка и туризма.
По словам директора Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрия Пухова, увеличению турпотока в регион способствуют проекты, соглашения, которые позволяют региону быть еще более узнаваемым.
"В преддверии новогодних праздников в рамках нашего большого партнерства между правительством Тюменской области и Москвой по взаимному продвижению туристического потенциала мы в течение трех дней рассказывали посетителям “Зарядья” об отдыхе в нашем регионе. За это время туристско-информационный центр парка посетили около семи тысяч человек. В свою очередь тюменцы с 27 декабря по 7 января смогли познакомиться с лучшими туристическими направлениями и объектами столицы в мобильном центре на Цветном бульваре, посмотреть интерактивные программы с купчихами, казаками, выиграть призы и поучаствовать в съемках программы “Повара на колесах”. За время работы ТИЦ посетили около двух тысяч человек", – рассказал он.
Более 70 тысяч гостей и жителей области зарядились энергией на термальных источниках: "ЛетоЛето", "Верхний Бор", "Аван" и "Советский". В музеях побывали 99,5 тыс., в том числе 57,6 тыс. – на экскурсиях и выставках Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Более 3 тыс. гостей посетили "Ялуторовский острог".
Традиционно популярностью пользовались готовые турпродукты региона: туры "Рождество по-сибирски" и "Сибирские термы", а также железнодорожный круиз "В Сибирь".
Как рассказала директор туроператорского агентства "Центр бронирования" Виктория Голина, в Тюменскую область стало приезжать больше индивидуальных отдыхающих, а не в составе туристических групп. При этом гости все чаще предпочитают не самостоятельные прогулки по городу, а отдых с экскурсионным обслуживанием.
"Увеличились и сроки пребывания туристов в регионе. Если раньше приезжали четко на 3-4 дня, то сейчас остаются в Тюменской области до недели. Вырос интерес к Ялуторовску и Тобольску. В исторической столице Сибири в первую очередь выбирают кремль и музеи. Семейные ездят в интерактивный парк "Тобол", туристы постарше предпочитают Музей семьи Императора Николая II. В Ялуторовске спросом пользуется тур "Сибирский карнавал"", - сказала Виктория Голина.
Туристы интересовались сибирской гастрономией: колоритными ресторанами и кафе, побывали на рынках и в магазинах, покупали деликатесы.
Большой интерес у гостей города вызвала пешеходная ул. Дзержинского. В январские каникулы здесь проводились театрализованные променады с экскурсоводами - тюменскими купчихами, работала новогодняя ярмарка.