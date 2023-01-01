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Присяжные вынесли обвинительный вердикт участнику группы вымогателей в Тюмени

Происшествия, 19:41 12 января 2023

объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Присяжные вынесли обвинительный вердикт участнику группы вымогателей в Тюмени. К такому выводу они пришли после совещания, на котором ответили на 60 вопросов, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

"После совещания, ответив на все вопросы, решили, что Александр Косарев признан виновным по всем статьям и не заслуживает снисхождения", - уточняется в сообщении.

Дальнейшее разбирательство пройдет без участия присяжных. Суд ещё раз выслушает стороны и последнее слово Александра Косарева, затем на основе вердикта присяжных определит наказание. Судебное заседание назначено на 17 января.

В ведомстве напомнили, что он обвиняется в вымогательствах, бандитизме и незаконном обороте наркотических веществ, которые совершал в составе преступной группы. В отношении ее организатора - Сергея Патрушева, который обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии, уголовное дело приостановлено из-за тяжелого заболевания.

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# бандитизм , вымогательство , суд

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