Присяжные вынесли обвинительный вердикт участнику группы вымогателей в Тюмени

| Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Присяжные вынесли обвинительный вердикт участнику группы вымогателей в Тюмени. К такому выводу они пришли после совещания, на котором ответили на 60 вопросов, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

"После совещания, ответив на все вопросы, решили, что Александр Косарев признан виновным по всем статьям и не заслуживает снисхождения", - уточняется в сообщении.

Дальнейшее разбирательство пройдет без участия присяжных. Суд ещё раз выслушает стороны и последнее слово Александра Косарева, затем на основе вердикта присяжных определит наказание. Судебное заседание назначено на 17 января.

В ведомстве напомнили, что он обвиняется в вымогательствах, бандитизме и незаконном обороте наркотических веществ, которые совершал в составе преступной группы. В отношении ее организатора - Сергея Патрушева, который обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии, уголовное дело приостановлено из-за тяжелого заболевания.