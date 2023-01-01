Более тысячи тюменцев обратились за социальной помощью в отделения Центра "Милосердие" в 2022 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. тюменцев обратились за социальной помощью в отделения центра "Милосердие" в 2022 году. Из них сотрудники предоставили койко-место для 647 человек, сообщают в учреждении.

В прошлом году первичная консультация о мерах социальной поддержки была проведена для 156 жителей области, санитарную обработку прошли 886 человек, горячее питание получили 993 горожанина, одежду - 753. Специалисты "Милосердия" восстановили документы 84 людям, трудоустроили 27 человек и 25 пожилым тюменцам помогли оформить пенсию.

Психологическая и медицинская помощь оказана 432 людям, в дома-интернаты отправлено на проживание 35 человек. Оказана поддержка и 26 людям, освободившимся из УФСИН. Центр помог 21 человеку оформить группу инвалидности, найдены родственники у 19 тюменцев.

Кроме этого Центр содействовал в проведении медосмотров для 356 человек.