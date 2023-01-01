Александр Моор: защита законных прав и интересов земляков – является нашей общей задачей

| Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Защита законных прав и интересов земляков – является нашей общей задачей. Об этом сказал, поздравляя сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником, губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает информационный центр правительства региона 12 января.

В числе примеров успешного взаимодействия Александр Моор отметил сокращение на 30% задолженности в регионе по зарплате, а за три года показатель удалось уменьшить в 3,5 раза. Начиная с 2010 года, восстановлены права более 7 тыс. участников долевого строительства. На приобретение жилья для детей-сирот направлены рекордные 1,2 млрд рублей. В 2023 году планируется завершить программу по расселению из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года — быстрее на 1 год и 8 месяцев.