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В Калининском округе Тюмени начал работу новый ТОС

Общество, 16:13 13 января 2023

управа Калининского административного округа Тюмени | Фото: управа Калининского административного округа Тюмени

Новое территориальное общественное самоуправление начало работать в Калининском округе Тюмени 13 января. Его создала инициативная группа жителей, проживающая в границах улиц Фридриха Энгельса — Камышинской — Гранитной — Чернышевского — Розы Люксембург – Коммуны.

В декабре они провели учредительную конференцию и зарегистрировали устав в администрации города, сообщает управа Калининского округа.

Общественная организация взаимодействует с органами государственной власти и местного самоуправления, представляет интересы жителей в муниципалитете, информирует население о решениях, принятых городской думой и администрацией.

Волонтеры ТОС организуют и проводят мероприятия самостоятельно, а специалисты муниципалитета оказывают им консультативную помощь и поддерживают инициативу общественников. Например, накануне Нового года многие ТОСы Калининского округа по традиции провели для жителей конкурсы и дарили подарки.

В управе Калининского округа отметили, что их специалисты готовы помочь жителям города в создании новых ТОСов. Подробную информацию можно узнать по телефону 43-49-97.

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# Калининский округ Тюмени , местное самоуправление

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