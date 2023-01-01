"Территория реальных дел" помогает пожилым и маломобильным тюменцам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Адресную помощь одиноким пожилым и маломобильным людям в Тюменской области оказывают специалисты благотворительного проекта "Территория реальных дел". Добровольцы помогают представителям старшего поколения преодолевать проблемы из разных сфер жизни.

"Любой желающий может присоединиться к сообществу и задать вопросы координаторам, волонтерам и консультантам по правовой грамотности, финансовой безопасности, психологам, специалистам по сохранению здоровья", — отмечают в департаменте социального развития Тюменской области.

Для коммуникации организаторы создали чат-группу "Территория реальных дел" в Viber.

Продолжает работу и горячая линия "Волонтер на связи". Пожилые люди могут позвонить в телефонную приемную, чтобы поговорить со сверстниками, попросить совета, оставить заявку на консультацию юриста или психолога. Обратиться в приемную можно по двум номерам: 8-932-471-80-58, 8-932-471-80-64.

"Территория реальных дел" — проект благотворительного фонда "Старшее поколение". Инициатива стала победителем специального конкурса грантов губернатора Тюменской области в 2022 году.