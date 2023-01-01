Тюменцам предлагают создать тактильные книги о портных и массажистах

| Фото: vk.com/tosb72 | Фото: vk.com/tosb72

Мастер-класс "От идеи до воплощения" пройдет в Специальной библиотеке для слепых в Тюмени (ул. Холодильная, 84/1) 14 января, начало в 15 часов. Участники познакомятся с необходимыми материалами и атрибутами, подготовят идеи для создания тактильных книг "Портной и Швея" и "Массажист и тело", начнут готовить выкройки страниц и предметов к книгам.

По информации организаторов, мастер-класс проходит в рамках проекта "Инклюзивная книжная мастерская "ТАКТИМО: прикоснись к профессии".

Записаться можно на платформе "Добро.ру" и по телефонам: 22-70-40; 50-53-02; 50-55-47.

Проект "Инклюзивная книжная мастерская "ТАКТИМО: прикоснись к профессии" реализуется АНО "Содружество библиотек Тюменской области" в сотрудничестве с Тюменской областной научной библиотекой им. Менделеева при поддержке департамента культуры Тюменской области с использованием средств областного бюджета.