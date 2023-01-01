Передвижные мастерские и промывочная машина пополнили автопарк тюменского водоканала

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Пять современных спецмашин пополнили автопарк тюменского водоканала. Тягач на базе КамАЗа и каналопромывочная машина уже трудятся на объектах, а три передвижные ремонтные мастерские в ближайшие дни будут отправлены в Тюменский район.

Новая каналопромывочная машина уже проявила себя в работе при устранении засоров на сетях в новогодние каникулы и после их завершения.

"Она обладает большой грузоподъемностью и повышенной производительностью. Автомобиль оснащен мощными вакуумными насосами и установкой для гидродинамической размывки засоров, а также двумя баками для чистой воды и стоков", - рассказал начальник цеха эксплуатации сетей "Росводоканал Тюмень" Роман Габрильян.

Передвижные ремонтные мастерские, оборудованные всем необходимым для работы аварийно-восстановительных бригад, будут использоваться при обслуживании объектов в Новатарманском, Винзилинском и Богандинском муниципальных образованиях.

До конца 2023 года арсенал тюменского водоканала пополнят еще 12 единиц спецтранспорта.