70 школьников Тобольского района участвуют в научной смене "Менделеев. PRO"

| Фото: vk.com/tobrayon | Фото: vk.com/tobrayon

Зимние сборы для одарённых детей открыли в школе с. Сетово Тобольского района. 70 школьников из всех сельских поселений района приехали на двухдневную научную смену "Менделеев. PRO".

По информации пресс-службы главы района, в этом сезоне занятия у ребят проходят в "Академии волшебства и чародейства "Хогвартс". Такую программу предложили участникам слёта педагоги.

"В течение двух дней дети пройдут метапредметную олимпиаду, поучаствуют в интерактивном шоу на английском языке, поэкспериментируют в обществе снеговиков, докажут или опровергнут гипотезу о происхождении Земли, проведут наблюдения с помощью телескопа и узнают, что находится в черном ящике, а из вторичного сырья создадут костюм для Гарри Поттера и защитят его экологический статус", - рассказали организаторы.

| Фото: vk.com/tobrayon | Фото: vk.com/tobrayon

К ребятам приехали преподаватели тобольского пединститута, многопрофильного техникума и медицинского колледжа. Они занимаются со школьниками в лаборатории психологии, русского языка, естественных наук и художественной лаборатории, где мастера дают уроки резьбы по кости и росписи ткани.