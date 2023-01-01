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Рыбакам на озере Песьяное напомнили о безопасности на льду

Общество, 11:43 14 января 2023

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Профилактический рейд на оз. Песьяное провели сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, сообщает МЧС по Тюменской области.

В настоящее время толщина льда на озере, не вызывает опасения. Сотрудники ГИМС регулярно патрулируют водоемы, беседуют с рыбаками и любителями активного отдыха.

С любителями подледной рыбалки инспекторы провели беседы по безопасности на водных объектах в зимний период, напомнили основы оказания помощи провалившимся под лед.

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

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# ГИМС , рейд , управление МЧС по Тюменской области

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