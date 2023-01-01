  • 14 января 202314.01.2023суббота
  • USD67,5744
    EUR73,1131
  • В Тюмени -7..-9 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Подозреваемый в кражах из автомобилей задержан в Тюмени

Общество, 13:59 14 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в серии краж из легковых автомобилей задержали в Тюмени, сообщает УМВД по Тюменской области. Ущерб, причиненный 30-летним тюменцем владельцам машин, оценивается в 15 тыс. рублей.

С заявлением о пропаже инструментов в правоохранительные органы обратился автовладелец. Ущерб потерпевший оценил в три тысячи рублей.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника – ранее судимого тюменца 1992 года рождения. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что ночью на ул. Богдановича вскрыл багажник автомобиля и похитил электроинструменты.

Полицейские установили причастность задержанного еще к двум аналогичным преступлениям. В обоих случаях злоумышленник вскрывал автомобили и похищал из них ценные вещи. Общая сумма ущерба от действий задержанного составила около 15 тыс. рублей. Возбуждены уголовные дела по статье "Кража".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:02 14.01.2023Для тюменцев проведут бесплатные занятия по актерскому мастерству перед поэтическим вечером
15:57 14.01.2023Лучшие снежные фигуры выберут в детских садах Тюмени
14:07 14.01.2023Вблизи школы №56 в Ново-Патрушево в Тюмени могут увеличить число парковочных мест
13:59 14.01.2023Подозреваемый в кражах из автомобилей задержан в Тюмени