Подозреваемый в кражах из автомобилей задержан в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в серии краж из легковых автомобилей задержали в Тюмени, сообщает УМВД по Тюменской области. Ущерб, причиненный 30-летним тюменцем владельцам машин, оценивается в 15 тыс. рублей.



С заявлением о пропаже инструментов в правоохранительные органы обратился автовладелец. Ущерб потерпевший оценил в три тысячи рублей.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника – ранее судимого тюменца 1992 года рождения. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что ночью на ул. Богдановича вскрыл багажник автомобиля и похитил электроинструменты.

Полицейские установили причастность задержанного еще к двум аналогичным преступлениям. В обоих случаях злоумышленник вскрывал автомобили и похищал из них ценные вещи. Общая сумма ущерба от действий задержанного составила около 15 тыс. рублей. Возбуждены уголовные дела по статье "Кража".