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10 водителей в алкогольном опьянении остановили на дорогах Тюменской области автоинспекторы

Происшествия, 15:05 14 января 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

10 водителей в состоянии опьянения отстранили от участия в дорожной движении инспекторы ДПС в ночь на 14 января, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В с. Нижняя Тавда 27-летний водитель "Лады" не остановился по требованию наряда ДПС, нарушителя преследовали его до его дома.

Мужчина не захотел садиться в патрульный автомобиль, автоинспекторам пришлось применить физическую силу и составить на водителя-бесправника материал.

В с. Ситниково "Ладу" автоинспекторы остановили утром, на ул. Победы. Показания алктестера у 36-летнего водителя - 0,63 мг алкоголя на литр воздуха.

Селянин пояснил, что всю ночь употреблял спиртное и уснул в машине, а когда проснулся, поехал домой. Административный материал за пьяное вождение будет направлен у суд.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , пьяная езда

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