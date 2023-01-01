10 водителей в алкогольном опьянении остановили на дорогах Тюменской области автоинспекторы

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

10 водителей в состоянии опьянения отстранили от участия в дорожной движении инспекторы ДПС в ночь на 14 января, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В с. Нижняя Тавда 27-летний водитель "Лады" не остановился по требованию наряда ДПС, нарушителя преследовали его до его дома.

Мужчина не захотел садиться в патрульный автомобиль, автоинспекторам пришлось применить физическую силу и составить на водителя-бесправника материал.

В с. Ситниково "Ладу" автоинспекторы остановили утром, на ул. Победы. Показания алктестера у 36-летнего водителя - 0,63 мг алкоголя на литр воздуха.

Селянин пояснил, что всю ночь употреблял спиртное и уснул в машине, а когда проснулся, поехал домой. Административный материал за пьяное вождение будет направлен у суд.