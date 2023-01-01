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Тюменцы выпустили ролик про безопасный зимний досуг

Общество, 09:26 15 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ролик про безопасное катание на снежных горках и в целом зимний досуг выпустили активисты проекта "Киберпатруль Тюменской области".

"Большинство старается провести время с семьей и друзьям на свежем воздухе, предпочитая зимние виды развлечений домашним. Чтобы отдых прошел в удовольствии и запомнился, стоит не забывать о паре простых правил, о которых мы напомнили в нашем ролике", — пояснила руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.

Авторы рассказывают о безопасности на ледяных и снежных горках и основных правилах поведения. Например, не съезжать, пока внизу находится другой человек. Также тюменцам советуют при столкновении — завалиться на бок, сгруппироваться и прикрыть голову руками. А еще дают рекомендации в выборе экипировки: главное, чтобы одежда не сковывала движения.

"Киберпатруль Тюменской области" — это онлайн-проект, который помогает взрослым оградить детей от негативных явлений в реальной жизни и интернете. В сообществе доступны обучающие видео, тематические статьи, информационные карточки и чек-листы, напоминает "КП – Тюмень".

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# безопасность , зима

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