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10 386 церемоний бракосочетания состоялось в Тюменской области в 2022 году

Общество, 17:36 15 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 тыс. 386 церемоний бракосочетания состоялось в Тюменской области с января по октябрь 2022 г. Это третий результат по Уральскому федеральному округу. Больше только в Свердловской области – 27 тыс. 981 свадеб и в Челябинской – за год образовано 20 тыс. 542 новых семей.

На 67 браков меньше, чем в Тюменской области зарегистрировано в Югре. В Курганской области узаконили отношения 4 тыс. 242 пары, на Ямале — 3 тыс. 360.

Всего в УФО состоялось 76 тыс. 830 свадеб, что больше, чем в 2021 г.: тогда официально оформили свои отношения 71 тыс. 613 супружеских пар.

Вместе с тем, "Вслух.ру" отмечает, что при расчете на 1 тыс. человек населения Тюменская область в 2022 году лидирует в Уральском федеральном округе — на каждую тысячу жителей было восемь бракосочетаний. В Свердловской области — 7,9; в ХМАО и ЯНАО — по 7,3. В России этот показатель в январе-октябре составил 7,2.

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# бракосочетание , УФО

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