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Тюменских старшеклассников и студентов обучат военно-прикладным дисциплинам

Общество, 08:39 17 января 2023

ТГМОО ВПК "БАРС" во ВКонтакте | Фото: ТГМОО ВПК "БАРС" во ВКонтакте

Знания и навыки в области физической, водолазной, альпинистской, медицинской и парашютной подготовок получат старшеклассники и студенты Тюмени и Тюменского района в ходе проекта "Готовься сейчас!". Он стартует 1 февраля и будет реализован на средства президентского гранта, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Обучать ребят будут сотрудники полиции, МЧС и Россгвардии, а также тренерский состав оборонно-спортивного экспедиционного центра "Пионера". Учащиеся посетят экскурсии, узнают о плюсах и минусах военной службы и службы в спасательных подразделениях.

Занятия по военно-прикладным дисциплинам организуют не только в Тюмени, но и в Челябинской (оз. Тургояк), Курганской (г. Куртамыш) областях, Карачаево-Черкесии (с. Архыз), Краснодарском крае (пгт. Новомихайловский).

По итогам курса подготовки участники получат удостоверения государственного образца: свидетельство парашютиста, сертификат по дайвингу, значок "Альпинист России" и удостоверение к нему.

Участие в проекте бесплатное. В настоящий момент идет отбор кандидатов. Соискатели могут оставить заявку на участие, написав в сообщения группу ТГМОО ВПК "Барс" во ВКонтакте.

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# военная подготовка , Дворец Пионер , обучение

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