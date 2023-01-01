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Фотовыставка "Начать сначала. Утро в деревне" побывает во всех районах Тюменской области

Общество, 15:16 16 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фотовыставка современного искусства "Начать сначала. Утро в деревне" будет путешествовать по районам Тюменской области весь 2023 год. Первым муниципальным образованием, принявшим у себя фотовыставку, стал Нижнетавдинский район, сообщает региональное инвестиционное агентство.

Отбор фотографий в рамках конкурса "Самая красивая деревня Тюменской области" шел почти полгода, на конкурс было представлено более 700 фотографий. Авторами работ выступили как профессиональные фотографы, так и сами жители деревень.

Организаторы уверены, что представленные работы вызовут искренний интерес у молодого поколения, желающего по-новому взглянуть на традиции и быт сибирской деревни.

Вход на фотовыставку свободный.

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# инвестиционное агентство Тюменской области , фотовыставка

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