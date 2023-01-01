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Гибрид пеляди и чира пользуется большим спросом у тюменцев и гостей региона

Общество, 08:14 18 января 2023

gosrc.vniro.ru

Соленая, копченая и вяленая пелядь (сырок) и гибрид пеляди и чира пользуются большим спросом у жителей и гостей Тюменской области, сообщает региональный филиал Госрыбцентра.

Вся эта рыба на прилавках магазинов области выращена из рыбопосадочного материала Тюменского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Сеголетки и двухлетки (те, которые росли только с весны до осени или два таких сезона) являются преимущественным видом при пастбищном выращивании в озёрах региона, сообщается на сайте института.

"Уникальные условия нагула в наших водоёмах и характеристики гибрида позволяют рыбе вырастать от 90 до 150 граммов за сезон и обладать большой жирностью и высокими вкусовыми качествами, - отмечают специалисты. - В естественных условиях за такой же период она вырастает всего до 20–30 граммов и не имеет ни гастрономического, ни промыслового значения".

В 2022 году учёные Тюменского филиала ВНИРО апробировали ещё один гибрид, который также позволит получать высокие продукционные показатели в распространенных в регионе карасёвых озёрах – это гибрид пеляди и нельмы, который дал превосходные результаты и на некоторых водоемах достиг средней массы 160–200 гр.

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# Госрыбцентр , рыбоводство

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