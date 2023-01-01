Тюменские предприниматели и самозанятые могут взять займ до 5 млн рублей по ставке 7,5%

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок по всем программам поддержки малого и среднего бизнеса и самозанятых Тюменской области продолжает Фонд микрофинансирования региона. Максимальная сумма займа - до 5 млн рублей с процентной ставкой 7,5 % годовых, сообщает Фонд "Инвестиционного агентства Тюменской области".

Срок займа составляет 36 месяцев, также на первые полгода возможна отсрочка по выплате основного долга.

По итогам прошлого года Фонд микрофинансирования выдал малому и среднему бизнесу и самозанятым Тюменской области 310 займов на общую сумму 491,3 млн рублей.

"В этому году мы планируем увеличить объем финансовой помощи предпринимателям и самозанятым в Тюменской области как за счет уже действующих программ, так и запуска новых. Одним из приоритетов станет поддержка стартапов. Мы - единственная финансовая организация в регионе, которая предоставляет начинающим предпринимателям заемное финансирование. Будет продолжена программа поддержки инвестиционных проектов муниципалитетов региона для участников проекта "Акселератор муниципальных команд". В 2022 году мы, по поручению губернатора Александра Моора, запустили специальную программу с льготными условиями и упрощенным пакетом документов. Предприниматели активно пользуются этой поддержкой", - рассказал генеральный директор Фонда микрофинансирования Алексей Мартын.

По его словам, в этом году продолжится цифровизация процессов с заемщиками. В конце 2022 года Минцифры запустило цифровой профиль предпринимателя, реализация которого позволяет упростить доступ к мерам государственной поддержки и проактивный подбор региональных и федеральных программ и услуг. Подробнее - на МСП.РФ.

В первом полугодии получение займов Фонда микрофинансирования с использованием цифрового профиля так же будет доступно через данную платформу. Кроме того, идут переговоры по использованию других цифровых платформ для максимального удобства пользования услугами.

"Для получения финансовой поддержки через цифровые платформы необходимо ЭЦП – мы поможем с оформлением и получением. Тем самым в рамках "одного окна" предприниматель сможет максимально удобно и комфортно пользоваться всеми сервисами", - добавил Алексей Мартын.

Для получения займа необходимо подать заявку и пакет документов, формы и перечень которых размещены на сайте Фонда fmf72.ru.

Подать документы можно как лично в офисе Фонда ул. Республики, 142, так и на эл почту: fmfto@obl72.ru с последующим предоставлением оригиналов, либо через системы ЭДО.

Более подробную информацию о порядке получения микрозайма и список необходимых документов можно уточнить по тел.: +7 932 325 50 45, на сайте Фонда и в офисе по ул. Республики, 142.