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Прокурор Тюменской области взял на контроль результаты проверки о ДТП в Ялуторовском районе

Общество, 19:07 16 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Результаты проверки о ДТП в Ялуторовском районе взял на контроль прокурор Тюменской области Владислав Московских, сообщает пресс-служба ведомства.

16 января на 70-м км автодороги Тюмень - Омск в Тюменской области столкнулись "Лада Калина" и KIA. В "Ладе" погибли 60-летний водитель и его 32-летняя дочь.

Пассажирка "Лады", жена водителя, и 33-летний водитель КIA доставлены в больницу.

По данному факту следователь СО МО МВД России "Ялуторовский" проводит процессуальную проверку.


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# проверка , прокуратура Тюменской области

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