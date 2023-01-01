Современная врачебная амбулатория открылась в с. Борки Тюменского района

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Новая врачебная амбулатория открылась в с. Борки Тюменского района. Медицинскую помощь здесь получают более 4 тыс. человек, в том числе около 1 тыс. детей.

"Здание амбулатории построено в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Оно оснащено современным оборудованием. Медики могут использовать цифровую систему передачи данных, а пациентам доступны телемедицинские консультации специалистов ведущих клиник региона", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Модульное здание амбулатории строители возвели за полгода. Завершили работы в конце декабря. Чтобы как можно скорее переехать и начать прием пациентов, медицинский коллектив "пожертвовал" новогодними выходными.

"В этом году мы продолжим модернизацию первичного звена в регионе. До конца января откроем еще одну большую амбулаторию в селе Ембаево Тюменского района", - добавил глава региона.