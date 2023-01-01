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Общежития и учебные помещения медицинского университета в Тюмени обновят к концу учебного года

Общество, 13:19 18 января 2023

пресс-служба Тюменского ГМУ | Фото: пресс-служба Тюменского ГМУ

Студенческие общежития № 4 и № 1 Тюменского медицинского университета продолжают приводить в порядок. К окончанию учебного года обновят не только жилые здания вуза, но и учебные, сообщает пресс-служба Тюменского ГМУ.

Капитальный ремонт седьмого этажа студенческого общежития № 4 Тюменского медицинского университета на ул. Одесской завершен. Здесь отремонтировали жилые комнаты, кухни и санузлы. В помещениях установили двери и сантехнику. В ближайшее время начнут расставлять новую мебель. Ожидается, что к заселению этаж будет полностью готов после 20 февраля.

Работы ведутся еще в одном студенческом общежитии медицинского университета – № 1 на ул. Котовского. Там к концу января рабочие приведут в порядок крышу.

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Также к концу учебного года в главном корпусе вуза отремонтируют помещения первого этажа в левом и правом крыле. В первом корпусе – кабинеты, где ранее располагалась кафедра гистологии с эмбриологией на втором этаже, а также вход в здание.

Во втором корпусе к 60-летию Тюменского медицинского университета откроют музейно-выставочный комплекс. В обновленном пространстве используют современные способы передачи информации об истории и достижениях вуза.

"Мы постараемся, чтобы ремонт доставил минимальные неудобства. Студентов работы в учебных корпусах не затронут, а сотрудники временно разместятся в кабинетах резервного фонда", – отметил начальник административно-хозяйственного управления вуза Виктор Сливкин.

Напомним, в 2022 году после реконструкции открылось студенческое общежитие № 2 по ул. Мельникайте. Были отремонтированы несколько этажей главного корпуса, преобразился третий этаж – теперь это современное молодежное пространство с коворкингом, зонами для отдыха и общения, где можно с пользой и комфортно провести время между занятиями, открыты новые научно-исследовательские лаборатории и фантомный класс для будущих стоматологов.

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# капитальный ремонт , общежития

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