В Тюмени студенты из азиатских стран отпразднуют Лунный Новый год

Концерт, посвящённый Новому году по лунному календарю, состоится в Тюмени 21 января. Присоединиться к празднованию студенты из азиатских стран приглашают всех желающих, сообщает управление стратегических коммуникаций Тюменского государственного университета.

Для гостей будет организована выставка национальной атрибутики и яркая концертная программа. Кроме того, каждый участник получит открытку с новогодним поздравлением на трёх языках, которую сможет подарить или оставить себе как сувенир с праздника по случаю Лунного 2023 Нового года.

"Я рад, что в России мы вместе с другими ребятами из Вьетнама, а также из Китая и Кореи, можем отметить наш праздник, который нас объединяет. В этом году мы с друзьями ожидаем много зажигательных номеров и обязательно подпишем открытки", - отметил студент ТюмГУ Тхань.

Начало праздника - в 17 часов по адресу: ул. Республики, 2, концертный зал.

Необходима предварительная регистрация.