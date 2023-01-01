Международный конкурс-фестиваль "КИТ" принимает от тюменских артистов заявки

| Фото: скриншот видео Тюменского большого драматического театра | Фото: скриншот видео Тюменского большого драматического театра

Артистов Тюменской области приглашают поучаствовать в Международном конкурсе-фестивале "КИТ", который состоится в регионе 23-26 февраля и 28-30 апреля. Заявки на участие можно подать до 8 февраля и до 14 апреля, сообщает областной департамент культуры..

Участие в проекте – это возможность показать талант, получить новый опыт и познакомится с интересными людьми. Абсолютный победитель получит денежный приз, а победители Гран-при в номинациях – сертификаты на скидки в конкурсах творческого проекта "КИТ".

Фестиваль "КИТ" проходит в Тюменской области с 2016 года. Состоялось 174 конкурса: выявлены сотни талантливых исполнителей, внесен вклад в сохранение народного творчества и развитие культурного диалога.

Положение и заявка на конкурса "КИТ", заявки принимают по электронной почте mk-kit@bk.ru.