Тюменский иммунолог рассказала, почему люди стали чаще болеть вирусными инфекциями

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Вирусные инфекции имеют между собой родство по многим параметрам, в том числе по механизмам воздействия. Они могут поражать организм человека одновременно. Но обычно проявляется тот, что сильнее, который преобладает в данном сезоне.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала аллерголог-иммунолог Университетской клиники, кандидат медицинских наук, доцент кафедры теории и практики сестринского дела Тюменского медуниверситета Елена Сагадеева.

"Человек, не успев переболеть одним вирусом, может инфицироваться другим. Ковид был более инвазивным, заразным, тяжелым. В настоящее время известно, что перед Новым годом было повышение заболеваемости, в период новогодних снизились показатели, сейчас опять повышение. Помимо ковида преобладает грипп А. Начал появляться вирус гриппа В. Он менее заразен, но протекает сложно", - говорит врач.

Все респираторные инфекции действуют на одни и те же системы. При сочетании вирусов, или недавно перенесенном ковиде, заболевание проходит в разы тяжелей. При этом период восстановления затягивается. Так, у тех, кто перенес ковид, это примерно от трех до шести месяцев. На то, чтобы восстановится после гриппа, иногда уходит месяц.

"Дольше приходят в себя после инфицирования люди с хроническими заболеваниями, с ослабленной иммунной системой", - отметила Елена Сагадеева.

Массовые эпидемии раньше были раз в 10 лет. Пандемии – раз в десятилетия. Многие гибли от заболевания и неправильного лечения, говорит тюменский иммунолог. С появлением вакцины все изменилось. Своевременная вакцинация позволяет снизить степень заболеваемости и последствия инфекций.

"XXI век называют веком вирусов. Сейчас больше вирусных инфекций, а в XX веке было больше бактериальных. Много создается антибиотиков, но они идут по проторённой вирусами дороге. Поэтому самым надежным способом защиты от инфекций остается вакцинация", - заключила специалист.

Анжела Лебедева