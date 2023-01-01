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Красочный гид по музеям, галереям, ресторанам разработали в Тобольске

Общество, 14:36 18 января 2023

vk.com/tob_prom | Фото: vk.com/tob_prom

Красочный путеводитель, способный утолить самый изощрённый туристический голод, разработали в Тобольске. Он содержит информацию о самых примечательных точках города: музеях, галереях, ресторанах и барах с интересными концепциями, сообщает ЗапСибНефтехим.

"Тобольск один из первых сибирских городов. Именно в Тобольске началось сибирское летописание, а первым летописцем стал подьячий Софийского дома Саава Есипов. Петр I был покровителем Тобольска и даже Робинзон Крузо Даниеля Дэфо "жил" в Тобольске", - говорят авторы путеводителя.

В гиде по Тобольску представлено 37 точек, в том числе Тобольский кремль, Дом мастеров, аэропорт Ремезов, Ботанический сад, кофейни и многое другое. Переходите по ссылке и узнавайте от городе больше.

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# путеводитель , Тобольск , туризм

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